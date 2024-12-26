Ссора из-за женщины в Рязанской области закончилась убийством

Жителя Ряжского района будут судить за нанесение тяжких телесных повреждений знакомому, что привело к его смерти.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по части 4 статьи 111 УК РФ. Речь идет о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, закончившемся смертью потерпевшего по неосторожности.

Инцидент произошел 11 октября 2024 года. Как выяснило следствие, конфликт вспыхнул на фоне личных разногласий, обостренных состоянием алкогольного опьянения. Причиной ссоры стала женщина. Во время перепалки обвиняемый взял деревянный брусок и нанес им удар по голове оппонента. Травма оказалась смертельной, пострадавший умер на месте.

Злоумышленника задержали, по ходатайству следователя он был взят под стражу.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы дело было передано в суд.