Пятница, 22 декабря, 2023
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США вернёт в строй аэродром, с которого проводились атомные бомбардировки

7info
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Военно-воздушные силы США планируют реанимировать аэродром на острове Тиниан в Тихом океане, с которого во время Второй мировой войны были сброшены атомные бомбы на Японию. Это делается для расширения возможностей военно-воздушной базы на случай возможной конфронтации с Китаем, сообщает CNN.

Командующий ВВС США в Тихоокеанском регионе генерал Кеннет Уилсбах заявил в интервью Nikkei Asia, что Северный аэродром на Тиниане станет крупным объектом после расчистки его от джунглей, разросшихся после того, как последние части Военно-воздушных сил США покинули базу в 1946 году.

«В ближайшие месяцы вы увидите значительный прогресс, особенно на Северном Тиниане», — сказал Уилсбах.

ВВС США также строят объекты в Международном аэропорту Тиниан в центре острова.

ВВС Тихоокеанского региона подтвердили комментарии Уилсбаха CNN, но заявили, что официального заявления по этому поводу не было.

На острове Тиниан, входящем в состав Содружества Северных Марианских островов, территории США в Тихом океане, проживает всего около 3000 человек. Остров находится примерно в 6000 километрах к западу от Гавайев.

Уилсбах не сообщил сроки восстановления работоспособности аэродрома.

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