Депутат Верховной Рады Александр Дубинский выразил мнение, что только санкции со стороны США смогут побудить украинского президента Владимира Зеленского провести выборы. На это обратил внимание aif.ru.

В своем Telegram-канале Дубинский прокомментировал заявления Зеленского и главы офиса президента Андрея Ермака о том, что выборы возможны лишь после окончания конфликта, так как не все граждане смогут принять в них участие. По мнению депутата, эти заявления являются уловкой, и влияние Соединенных Штатов способно изменить ситуацию.

Дубинский предложил, что новая администрация США, введя санкции против Зеленского и ряда высокопоставленных лиц, может добиться проведения выборов. В их числе, как отметил депутат, замглавы офиса президента Олег Татаров, экс-советник Артем Шило, бывший глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, экс-замглавы полиции Украины Дмитрий Тышлек и замдиректора госбюро расследований Александр Удовиченко.

Дубинский подчеркнул, что санкции против этих лиц могут стать «простым и эффективным» методом давления на украинские власти для организации выборов.