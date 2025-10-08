Эксперты Telegram-канала «Старше Эдды» считают, что реальной угрозой для России могут стать поставки США ракет, отличных от Tomahawk, в частности, JASSM (крылатая ракета воздушного базирования) и LRASM (противокорабельная ракета).

Аналитики указывают, что у США скопился значительный запас этих ракет, который копился более 25 лет.

JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — крылатая ракета воздушного базирования для поражения наземных целей.

LRASM (Long Range Anti-Ship Missile) — противокорабельная ракета, приспособленная как для самолетов, так и для корабельных пусковых установок Мк 41.

«Американцы на сегодня располагают несколькими тысячами ракет типа JASSM… и у JASSM ранних производственных серий уже отчетливо подходит срок хранения», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, США вполне могут передать это оружие Украине, поскольку самолеты F-16, поставка которых запланирована, являются штатными носителями ракет этого типа.

Авторы канала отмечают, что сдержанная реакция Москвы на предыдущие поставки полевой артиллерии, РСЗО, оперативно-тактических ракет и боевых самолетов может побудить Киев получить даже баллистические ракеты.

— Интересно, если на них не отреагировать, что будет дальше? Действительно «Томагавки»? Можно и дождаться, и при грамотном применении это действительно опасное оружие. А с грамотным применением и сами хохлы уже много чего знают, и у кого уточнить найдут, — пишет автор сообщения.

Что касается ракет Tomahawk, то вопрос их передачи, по мнению аналитиков, является скорее медийным, а не практическим, поскольку аргументов против таких поставок, которые осознаёт Дональд Трамп, более чем достаточно.