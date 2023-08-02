СРЗП требует ограничить тарифы естественных монополий

Для борьбы с бедностью и снижения потребительских цен необходимо государственное регулирование тарифов естественных монополий, убежден руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что в последние дни весенней сессии думское большинство «Единой России» отклонило законопроект СРЗП об ограничении роста тарифов.

«Мы предлагали определять уровень тарифов естественных монополий при планировании бюджета, с условием, что их рост не должен превышать прогнозный уровень инфляции. «Единая Россия» уже не в первый раз и даже не в первый созыв Госдумы отклоняет нашу инициативу. Мы будем вносить ее снова в начале осенней сессии, – подчеркнул Сергей Миронов. – Сегодня естественные монополии, и так пользующиеся исключительным положением, масштабной господдержкой, вдобавок демонстрируют свою неэффективность постоянным завышением тарифов. Так, в последние два года ударно растут тарифы на электроэнергию – и для населения, и для бизнеса. По последним данным Росстата, долги граждан за ЖКУ уже достигли почти 900 млрд рублей. Но естественные монополии – это не только сфера ЖКХ, это и транспорт, связь, инфраструктура. Центробанк еще 10 лет назад признавал, что 30% в приросте потребительских цен – это вклад естественных монополий. Их тарифы – это системный фактор для уровня инфляции, спроса, развития промышленности, для всей экономики».

Уровень тарифов естественных монополий также напрямую соотносится с уровнем бедности, отмечает глава СРЗП.

«Были периоды, когда решениями Правительства тарифы замораживались, например в 2011-2012 годах, и бедность при этом также снижалась, – напомнил Сергей Миронов. – Наша фракция предлагала повторить заморозку и в 2020-м, и в 2022 годах, но Правительство и думское большинство с этим не согласились. В итоге сейчас бедность снижается только в манипулятивных отчетах Росстата, в реальности же снижаются доходы граждан. Рост долгов в ЖКХ это доказывает. Для борьбы с бедностью и ростом цен необходимо законодательно ограничить аппетиты монополистов».