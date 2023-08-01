СРЗП призывает Минобороны нанести удар по центрам принятия решений на Украине

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал Минобороны нанести удары по центрам принятия решений и важнейшим объектам украинской инфраструктуры.

«Произошедший этой ночью удар украинских беспилотников не должен остаться безнаказанным. Нужен адекватный ответ», – заявил Сергей Миронов.

«Украинский режим устроил очередную атаку беспилотников на Москву. Наземные силы ПВО атаку отразили. Воздушные цели были сбиты в Московской области и над Москвой, но один подавленный силами радиоэлектронной борьбы дрон упал на «Москва-Сити». Повреждения снова получила башня «IQ-квартала», которая была атакована на днях. Известно о повреждении внутренних коммуникаций и разрушении остекления здания. В башне, как известно, располагаются офисы российских министерств», – рассказал парламентарий.

«Могу сказать одно: ситуация под контролем, и для меня очевидно, что украинский режим огрызается от бессилия. Зеленский со своими приспешниками не может похвастаться перед спонсорами и западными кураторами успехами широко разрекламированного укронаступления. Вот и гадит как может», – заявил лидер партии.

«В очередной раз украинские нацисты показали своё истинное лицо: отправляют беспилотники ночью или под утро в надежде посеять панику в российском обществе. Используют психологические методы, пытаются расшатать обстановку, но я убеждён, что у них ничего не получится! Призываю Минобороны нанести удары по центрам принятия решений и важнейшим объектам украинской инфраструктуры. Нужен адекватный ответ», – заявил Сергей Миронов.