СРЗП призвала премьер-министра РФ повысить выплаты пострадавшим от ЧС

Партия «Справедливая Россия – За правду» призывает Правительство повысить выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. С соответствующим письмом к Михаилу Мишустину обратились лидер социалистов Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Дмитрий Гусев.

«Прибрежные города Краснодарского края, Крыма ежегодно подвергаются ударам стихии, последствия которой негативным образом отражаются на тысячах семей, – говорится в обращении. – В ноябре 2023 года на побережье Краснодарского края и Крыма обрушился самый сильный шторм за всю историю метеорологических наблюдений. Повредились дороги, объекты инфраструктуры, домовладения, имущество граждан. Нанесенный стихией ущерб еще предстоит определить. Но унесенные жизни людей уже не вернуть».

Депутаты СРЗП напоминают, что размер выплат регламентируется Постановлением Правительства и не меняется уже почти 10 лет: единовременная помощь в 10 тысяч рублей, компенсация за частично утраченное имущество – 50 тысяч, за полностью утраченное имущество – 100 тысяч. Кроме того, семьям погибших в результате ЧС выплачивают 1 миллион рублей, за вред здоровью – от 200 до 400 тысяч.

«Просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление Правительства РФ, направленных на повышение пособий и материальной помощи пострадавшим от стихийных бедствий как минимум на уровень инфляции», – обратились к премьер-министру Сергей Миронов и Дмитрий Гусев.