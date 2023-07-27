Четверг, 27 июля, 2023
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СРЗП предлагает запретить коллекторские агентства

7info
Изображение 1820796 с сайта Pixabay

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает запретить деятельность коллекторских агентств в стране.

«Вместе с этим предлагается ввести для банков запрет на продажу коллекторам просроченной задолженности своих клиентов», – заявил Сергей Миронов.
«Депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» на протяжении многих лет предлагают запретить коллекторские агентства и микрофинансовые организации, которые наживаются на финансовых проблемах граждан. Вместе с этим мы настаиваем на введении запрета для банков продавать коллекторам просроченную задолженность своих клиентов. Очевидно, что любая банковская структура может самостоятельно заниматься взысканием долга и никакие «помощники» для этого не нужны. Все необходимые законопроекты для решения этих вопросов разработаны и внесены в Госдуму», – заявил парламентарий.

Он отметил, что представители СРЗП неоднократно отмечали, что для защиты граждан принятого Госдумой в 2016 году закона, запрещающего шантажировать и угрожать должникам, явно недостаточно. «Нужны радикальные меры, которые предполагают введение запрета на коллекторскую деятельность в стране», – отметил председатель СРЗП.

«Партия «Справедливая Россия – За правду» неоднократно вносила эти предложения на рассмотрение Государственной Думы, но всякий раз они не находили поддержки у депутатского корпуса. Против выступали не только представители «Единой России», но и коллеги из других фракций, хотя время от времени пытаются демонстрировать свою «оппозиционность», – добавил глава фракции.

«Убеждён, что государство должно защитить граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, и в самые короткие сроки для этого принять все необходимые решения. Нужно запретить деятельность сомнительных организаций, которые «кошмарят» людей и используют полукриминальные методы для выбивания долга», – указал парламентарий.

«Отмечу, что с учётом увеличения долгов граждан перед банковскими структурами эта проблема приобретает особую важность. В осеннюю сессию фракция «Справедливая Россия – За правду» будет добиваться принятия законопроектов по данному вопросу», – заключил Сергей Миронов.

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