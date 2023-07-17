СРЗП предлагает привлечь участников СВО для работы в школе

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо министру просвещения Российской Федерации Сергею Кравцову по вопросу организации для бывших участников СВО курсов ускоренной подготовки, по окончании которых они смогут стать преподавателями нового школьного предмета «Основы безопасности и защита Родины».

«Хочу напомнить, что депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» в Государственной Думе неоднократно выступали за возвращение в российские школы предмета «Начальная военная подготовка». По данному вопросу мы направляли официальные письма в Министерство обороны и Министерство просвещения, и я рад, что в итоге было принято положительное решение», – заявил председатель СРЗП.

«С 1 сентября 2024 года в российских школах появится новая дисциплина – «Основы безопасности и защита Родины». Этот комплексный предмет включает в себя важные элементы патриотического воспитания молодежи, вопросы начальной военной подготовки, и эта новая дисциплина полностью отвечает духу времени», – заявил парламентарий.

«Депутаты фракции обращают внимание, что предмет «Основы безопасности и защита Родины» должны в первую очередь преподавать ветераны боевых действий и участники специальной военной операции. Убеждён, что привлечение ветеранов с боевым опытом к этой работе обеспечит высокое качество обучения и связь поколений в школьной среде», – отметил лидер партии.

«Насколько мне известно, большое число участников СВО уже изъявили желание заняться воспитательной работой. Конечно же, будет правильно, чтобы перед началом работы со школьниками они прошли специальную подготовку. В связи с этим предлагаю руководству Министерства просвещения организовать курсы ускоренной подготовки преподавателей по предмету «Основы безопасности и защита Родины» из числа ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Надеюсь, что положительное решение по данному вопросу будет принято в самые короткие сроки», – заключил Сергей Миронов.