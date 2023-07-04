СРЗП потребовала ввести государственное регулирование тарифов на мобильную связь

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов назвал наглым шантажом инициативу крупнейших операторов связи, которые считают, что модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы требует роста тарифов ежегодно на 5% выше инфляции.

«Это отнюдь не бедолаги, которые доедают последнюю корку хлеба. Чистая прибыль «МегаФона» за прошлый год – 43 миллиарда. Акционеры МТС нашли возможность направить 67 миллиардов – но не на техническое перевооружение или развитие сетей, а на выплату дивидендов себе любимым. Кстати, это значительно больше, чем по итогам 2021 года. И теперь эти господа имеют наглость сетовать на нехватку средств на модернизацию. Так если прожирать прибыль, конечно, ничего не останется!» – подчеркивает парламентарий.

Лидер социалистов напомнил, что государство с прошлого года отказалось регулировать стоимость важнейшей услуги для населения.