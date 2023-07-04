СРЗП потребовала ввести государственное регулирование тарифов на мобильную связь

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов назвал наглым шантажом инициативу крупнейших операторов связи, которые считают, что модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы требует роста тарифов ежегодно на 5% выше инфляции.
Лидер социалистов напомнил, что государство с прошлого года отказалось регулировать стоимость важнейшей услуги для населения.
Житель Владивостока сообщил, что неизвестные осквернили могилы военных, погибших на спецоперации.
Видеозапись с места событий появилась в распоряжении телеграм-канала Baza.
«Ужасно! Пацаны воевали! Сняли флаги ЧВК. Российские порезали. Кто это может делать? Для чего это все?» – возмутился автор ролика.
По данным издания, инцидент произошел в ночь на 3 июля....
Сотрудники полиции задержали 81-летнюю жительницу Краснодара, которую подозревают в организации заказного убийства участкового, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина по неизвестной причине невзлюбила полицейского. Недавно она заказала знакомым круга бывших заключенных убийство неприятеля в погонах. Злоумышленница пообещала исполнителю один миллион рублей. Она поручила убить мужчину...
Юный житель Екатеринбурге погиб, получив удар током после того, как дотронулся до автомата по продаже воды, сообщил телеграм-канал SHOT.
По предварительной версии, 15-летний мальчик играл в футбол с друзьями. Во время игры мяч улетел через забор. Подросток перелезал через него и схватился за аппарат. В итоге его ударило...
Жительница Валуево в Новой Москве рассказали телеграм-каналу SHOT детали украинской атаки дронами.
Инцидент произошел рано утром во вторник.
«Огромный хлопок прозвучал. Дом у нас затрясся так, что думали окна вылетели. По крыше — как дробь, как будто камни разбросало! Очень испугались за ребенка», – призналась женщина.
Другая собеседница уточнила, что...
Обучающийся в Волгограде иностранный студент оскорбил россиянок, назвав их «проститутками», пишет портал V1.RU.
На вызывающее поведение мужчины пожаловались жительницы города. Одна из девушек рассказала, что он предложил ей встретиться, но получил отказ. Тогда иностранец отправил ей несколько голосовых сообщений вызывающего содержания.
«Я тут 8 лет живу, думаю, что (совершал...