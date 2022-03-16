Сроки весенней охоты установили в Рязанской области

Министерство природопользования Рязанской области сообщило сроки весенней охоты в 2022 году.

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Единый срок весенней охоты на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами, и (или) манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком:

— в южных муниципальных районах (Александро-Невский, Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Шацкий) — с 2 апреля по 11 апреля;

— в северных муниципальных районах (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — с 9 апреля по 18 апреля.

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Срок весенней охоты на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток во всех муниципальных районах — с 1 апреля по 30 апреля.

Минприроды Рязанской области напоминает всем охотникам о необходимости неукоснительного соблюдения установленных ограничений охоты, а также норм добычи охотничьих ресурсов.