Срок завершения СВО обозначил провидец Зираддин Рзаев

Специальная военная операция на Украине продолжается почти два года, и, по всей видимости, мы уже можем наблюдать, как она приближается к развязке. На это намекают как конкретные события на фронте и в политической жизни Украины, так и предсказания эзотериков. Финал СВО мы увидим в ближайшее время, в этом убеждён известный провидец Зираддин Рзаев. В интервью «Московскому комсомольцу» он рассказал, когда и чем завершится противостояние.

Рзаев напоминает: ранее он неоднократно заявлял, что на боевых действиях в 2023 году будет «поставлена печать». Прогноз экстрасенса сбылся: мы увидели, что обещанный киевским режимом «контрнаступ» не принёс результатов, а российские военные показали выдержку, силу и конкретные результаты, хотя им по факту приходится воевать против коллективного Запада:

— Запад понимает, что вести боевые действия с Россией он уже не в силах. Именно поэтому мы видим сокращение помощи, и в дальнейшем оно будет только усиливаться. При этом мы все понимаем, что без западной поддержки Украина ничего показать не может, — делает вывод эксперт.

По его словам, западные политики совсем скоро откажутся от Украины. И, кстати, такое уже бывало в мировой истории:

— Из Афганистана, например, американцы тоже бежали. Западу нужны деньги. Они их зарабатывают на войнах. Но в какой-то момент, когда понимают, что результата не будет, переключают внимание на другие страны. В 2024-м году с Божьей помощью конфликт на Украине приблизится к развязке. В 2025-м году уже все будет спокойно, — убеждён Зираддин Рзаев.

Ранее известный нумеролог Кристина Егиазарова также оставила прогноз на срок завершения СВО. Эксперт в области нумерологии убеждена: ждать в 2024 году окончания противостояния не стоит. А вот 2025 год подарит шанс на позитивные изменения.

— В 2024 эта история может разгореться в первые полгода. В октябре-ноябре я, честно, не вижу, что там стоит, но там тоже будет эта ситуация ещё продолжаться. А вот в 2025 году все разрешится, — прогнозирует Егиазарова.

СВО, по её словам, завершится для России лучшим образом. Всё дело в счастливом нумерологическом коде нашей страны, который позволяет ей выходить победительницей из любой конфронтации. Украину в свою очередь после спецоперации ожидает незавидная судьба. Егиазарова увидела некое «слияние». Есть вероятность, что эта страна просто-напросто перестанет существовать.

О судьбе Украины бытуют другие похожие прогнозы. О том, будет ли существовать Незалежная в ближайшие годы, размышляет таролог Павел Кучинский. По его словам, будущее Украины определяет карта «Принц мечей». Она всегда характеризует разделение и избавление от чего-то лишнего.

— Так вот делёжка здесь, естественно, будет, но история пока об этом умалчивает. Карта «Отшельник» указывает, что это скрытая от нас информация, — объясняет эзотерик.

Далее выпадает «Девятка жезлов». Эта карта подтверждает, что информация защищена от зевак. Но приоткрывает завесу тайны карта «Королева дисков». Она дает понимание, что украинское государство обречено быть поделённым.

— Соседи будут что-то брать, что-то мы, — сказал Кучинский.

Таролог обратил внимание ещё на один необычный сигнал:

— У нас сразу выходят «Аркан смерти», «Туз мечей» и «Пятёрка мечей». «Смерть» говорит о трансформации либо к худшему, либо к лучшему. Поэтому мы просим карты конкретизировать, к чему именно. И видим, что победа однозначно будет за нами. «Пятёрка мечей» говорит о том, что мы уже обозначили свои точки и, естественно, большая часть Украины будет наша. «Четвёрка Жезлов» с нашей стороны означает победу, — ободряет он.

Если говорить про в целом Украину, то, согласно прогнозу Кучинского, её либо вообще не будет, либо от неё останется маленькая часть.

— Выпавшая «Семёрка монет», карта неудачи, означает проигрыш в полной мере, — сказал таролог.

Ранее астролог Гуруккал из Индии указал на судьбу Украины после спецоперации. По его словам, карта мира будет скорректирована, и речь идёт о как раз о территории Украины. Она развалится на две разных страны. Одна половина может уйти в Россию, другая половина останется Украиной – той, которая была раньше.

Ещё один индийский стролог Абигья Ананд увидел эпохальное событие. По его словам, Киев станет Россией. Геополитическое предсказание индуса звучит так:

— Полагаю, очень скоро Украина станет частью России, в ближайшие 20 лет Киев войдёт в состав России. Все потому, что политическая система Украины долго существовать не сможет, к концу 2023 года все, вероятно, пойдёт на спад, — сказал экстрасенс.

Также важно вспомнить ещё одно громкое предсказание: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться, в этом убеждена астролог Татьяна Борщ. Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет принято также в ходе проведения специальной военной операции:

— Присоединение будет менее болезненным, чем это было с Донбассом. Обязательно войдут весь Херсон, другие города, — заявила Борщ.