Специальная военная операция на Украине продолжается почти два года, и, по всей видимости, мы уже можем наблюдать, как она приближается к развязке. На это намекают как конкретные события на фронте и в политической жизни Украины, так и предсказания эзотериков. Финал СВО мы увидим в ближайшее время, в этом убеждён известный провидец Зираддин Рзаев. В интервью «Московскому комсомольцу» он рассказал, когда и чем завершится противостояние.
Рзаев напоминает: ранее он неоднократно заявлял, что на боевых действиях в 2023 году будет «поставлена печать». Прогноз экстрасенса сбылся: мы увидели, что обещанный киевским режимом «контрнаступ» не принёс результатов, а российские военные показали выдержку, силу и конкретные результаты, хотя им по факту приходится воевать против коллективного Запада:
По его словам, западные политики совсем скоро откажутся от Украины. И, кстати, такое уже бывало в мировой истории:
Ранее известный нумеролог Кристина Егиазарова также оставила прогноз на срок завершения СВО. Эксперт в области нумерологии убеждена: ждать в 2024 году окончания противостояния не стоит. А вот 2025 год подарит шанс на позитивные изменения.
СВО, по её словам, завершится для России лучшим образом. Всё дело в счастливом нумерологическом коде нашей страны, который позволяет ей выходить победительницей из любой конфронтации. Украину в свою очередь после спецоперации ожидает незавидная судьба. Егиазарова увидела некое «слияние». Есть вероятность, что эта страна просто-напросто перестанет существовать.
О судьбе Украины бытуют другие похожие прогнозы. О том, будет ли существовать Незалежная в ближайшие годы, размышляет таролог Павел Кучинский. По его словам, будущее Украины определяет карта «Принц мечей». Она всегда характеризует разделение и избавление от чего-то лишнего.
Далее выпадает «Девятка жезлов». Эта карта подтверждает, что информация защищена от зевак. Но приоткрывает завесу тайны карта «Королева дисков». Она дает понимание, что украинское государство обречено быть поделённым.
Таролог обратил внимание ещё на один необычный сигнал:
Если говорить про в целом Украину, то, согласно прогнозу Кучинского, её либо вообще не будет, либо от неё останется маленькая часть.
Ранее астролог Гуруккал из Индии указал на судьбу Украины после спецоперации. По его словам, карта мира будет скорректирована, и речь идёт о как раз о территории Украины. Она развалится на две разных страны. Одна половина может уйти в Россию, другая половина останется Украиной – той, которая была раньше.
Ещё один индийский стролог Абигья Ананд увидел эпохальное событие. По его словам, Киев станет Россией. Геополитическое предсказание индуса звучит так:
Также важно вспомнить ещё одно громкое предсказание: территория Российской Федерации продолжит в ближайшее время расширяться, в этом убеждена астролог Татьяна Борщ. Новые регионы войдут в состав России к маю 2024 года. Такое решение будет принято также в ходе проведения специальной военной операции: