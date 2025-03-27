Срок расселения жильцов из аварийного дома в Рязани сократили

В Рязани сократили срок расселения жильцов из аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В ходе проверки установлено, что на основании постановления администрации города Рязани срок сноса аварийного дома № 32 по улице Вокзальной г. Рязани перенесен с 2027 на 2032 год.

Однако, согласно заключению специалиста, состояние дома критическое, износ основных конструкций составляет не менее 80%, а выявленные дефекты несут прямую угрозу обрушения здания.

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Суд, приняв во внимание доводы прокуратуры, обязал администрацию города в течение месяца установить разумный срок для отселения жильцов и сноса аварийного дома, приняв соответствующие правовые акты. Бездействие администрации признано незаконным.