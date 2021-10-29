Средства семьям погибших на заводе «Эластик» начнут выплачивать с 16 ноября

В посёлке Лесном Шиловского района состоялся выездной приём родных и близких рабочих, погибших во время взрыва на заводе «Эластик», сообщает Правительство Рязанской области.

В ходе приёма были приняты 37 заявлений на денежные выплаты родственникам 15 погибших. Компенсации начнут выплачивать с 16 ноября 2021 года.

К министру по делам социальной защиты населения региона жители обратились по вопросам оказания адресной материальной помощи и компенсации оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, оказанию материальной поддержки матери-одиночки, помощи в оформлении наследства.