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Пятница, 29 октября, 2021
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Средства семьям погибших на заводе «Эластик» начнут выплачивать с 16 ноября

Александр Ильин
Фото: Правительство Рязанской области

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В посёлке Лесном Шиловского района состоялся выездной приём родных и близких рабочих, погибших во время взрыва на заводе «Эластик», сообщает Правительство Рязанской области. 

В ходе приёма были приняты 37 заявлений на денежные выплаты родственникам 15 погибших. Компенсации начнут выплачивать с 16 ноября 2021 года. 

К министру по делам социальной защиты населения региона жители обратились по вопросам оказания адресной материальной помощи и компенсации оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, оказанию материальной поддержки матери-одиночки, помощи в оформлении наследства.

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