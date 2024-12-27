Средства с туристического налога пойдут на развитие Солотчи. Об этом 27 декабря сообщил глава администрации Рязани Виталий Артёмов. Туристический налог введут с 1 января 2025 года.

В год Солотчу посещают примерно сто тысяч рязанцев и гостей региона. Такая нагрузка на курортную зону микрорайона сравнима с нагрузкой на центр Рязани.

«Создана концепция развития Солотчи. Претворять её в жизнь начнем уже с нового года», — отметил Виталий Артёмов.

Для оперативного решения задач и проблем населения Солотчи создали префектуру микрорайона. Она позволит оперативно решать задачи и проблемы населения и гостей Солотчи. Основными направлениями работы префектуры станут выполнение решений администрации города Рязани по удовлетворению потребностей жителей микрорайона, организация работ по благоустройству и уборке территорий, обеспечение жизнедеятельности территории и ее развития.

В настоящее время в микрорайоне проживают более 2,7 тысяч человек. Площадь Солотчи составляет 2791,7 га, из которых 168,8 га отведено под жилую застройку.