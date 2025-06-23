Средства ПВО перехватили 23 украинских беспилотника за ночь

В ночь на 23 июня дежурные силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В период с 22:00 22 июня до 07:00 23 июня российские системы ПВО уничтожили 23 украинских дрона.

Наибольшее количество летательных аппаратов было сбито над Ростовской областью — 14 БПЛА, еще 5 дронов удалось перехватить в Волгоградской области. Кроме того, 4 беспилотника были ликвидированы в Астраханской области.