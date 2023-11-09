Средства для обработки ран в домашней аптечки: советы от OZON

Квалифицированную медицинскую помощь может оказать только врач, но это не значит, что у нас не должно быть домашних аптечек с набором средств, которые или решат незначительные проблемы, либо окажут помощь до приезда медработников. Остановимся подробнее на средствах для обработки ран, среди которых, помимо зеленки и йода, обратим внимание на порошок Банеоцин, Фурацилин, Левомеколь и Хлоргексидин.

Специалисты OZON напоминают, что материал носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением. У каждого препарата есть противопоказания и побочные эффекты. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед применением любых средств. Приобрести Банеоцин вы можете по ссылке: https://www.ozon.ru/category/baneotsin-poroshok/.

Банеоцин

Фурацилин

Левомеколь

Хлоргексидин

Йод и зеленка

Банеоцин

В состав данного средства входит два антибиотика, и оно подходит, в том числе, для обработки ран и ссадин, борется с инфекциями, способствует более быстрому заживлению, создает защитную пленку. Так как препарат представляет собой порошок, то его можно наносить таким образом, чтобы лишний раз не касаться поврежденного участка кожи.

Фурацилин

Обычно поставляется в виде таблеток, из которых готовят раствор для промывания ран, вымывания грязи и препятствованию нагноения. Напомним, что промытую рану в дальнейшем нужно обработать антисептиками – хлоргексидином или мирамистином. Аналогичное фурацилину «промывающее» действие оказывает перекись водорода.

Левомеколь

Данная мазь работает как блокатор для гнойных процессов и способствует заживлению очищенных ран и царапин. Обладает дезинфицирующим свойством и борется с бактериями, снижает течение воспалительных процессов и отечность. Применяется при различных повреждениях, от ссадин до прыщей и ожогов.

Хлоргексидин

Это универсальное средство, которое наносят на очищенные раны. Раствор борется, как с простейшими, так и бактериями и вирусами. Обработанные раны с меньшей вероятностью нагноятся. К тому же, не причиняет дискомфорта при нанесении на раны.

Йод и зеленка

Обратите внимание, что «красящие» антисептики наносят только на края ран, а не на открытые повреждения, иначе будет ожог, и раны будут дольше заживать. Нанесенные по краям поврежденных участков данные антисептики способствуют более быстрому заживлению. Растворы йода противопоказаны к применению людям с определенными заболеваниями кожи, щитовидной железы и почек, так что проконсультируйтесь у врача перед применением.

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