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Средний возраст рязанок, ставших мамами в 2024 году — 29 лет

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Изображение от peoplecreations на Freepik

29 лет – средний возраст рязанок, ставших мамами в течение года. Об этом сообщает Рязаньстат.

На начало 2024 года треть рязанских женщин находилась в детородном возрасте.Чаще всего рязанки рожали в возрасте от 30 до 34 лет. В течение прошлого года мамами стали 6,5 тыс. женщин, причем, 71 из них родили двойню.

Для 38% мам рожденный ребенок был первенцем, для 33%– вторым, 28% мам стали многодетными, родив третьего, а кто-то и более, ребенка.

В отличие от середины XX века, сегодня семейное положение для будущих мам не является определяющим фактором – каждая пятая рязанка родила малыша в гражданском браке.

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