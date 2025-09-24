Среда, 24 сентября, 2025
6.6 C
Рязань
Погода

Среда — самый холодный день сентября, морозы продержатся до выходных

Анастасия Мериакри
Фото: Изображение от prostooleh на Freepik

В Центральной России, в том числе и в Рязанской области, сегодня, 24 сентября, самый холодный день первого осеннего месяца. Об этом сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В ночь на четверг, 25 сентября, в отдельных районах Центральной России ожидается понижение температуры до 0°С. В состоянии такого октябрьского климата мы будем находиться до выходных.

При этом эксперт отмечает, что шансы на «старое бабье лето» на следующей неделе по-прежнему велики.

По прогнозу Евгения Тишковца, 29 сентября в Москве и Центральной России потеплеет до +13°С — +18°С благодаря антициклону.

