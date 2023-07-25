Сразу в нескольких населенных пунктах Рязанской области идет ремонт водопроводных сетей

Ремонт водопроводных сетей обсудили на заседании областного правительства 25 июля.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, к 31 июля будет завершен капитальный ремонт магистрального водопровода в селе Исады Спасского района, там уже идет переподключение домов к новым сетям.

В районном поселке Кадоме реализуется два проекта по строительству станций водоподготовки по улицам Луначарского и Пионерская c реконструкцией водопроводных сетей. Оба проекта проходят в рамках федерального проекта «Чистая вода». Также в августе этого года завершится строительство станции на улице Пионерской, после чего подрядчик начнет возводить второй объект, который планируется ввести в строй в 2024 году.