Медиум и таролог Айгуль Хуснутдинова предрекла президенту Украины Владимиру Зеленскому полный крах политической карьеры. В соответствии с китайской системой «Бацзы» роковыми для политика станут сразу несколько пороков, заявила Хуснутдинова Пятому каналу.

Дата рождения Зеленского указывает на то, что его энергетика сопоставима с огнём. Это указывает на излишнюю суетливость, импульсивный характер. Политиком управляют эмоции – отсюда исходит беспокойство, которое заметно в его в поведении.

Зеленского «раздирают» внутренние противоречия из-за чрезмерного стремления к власти и авторитетности. Жажда популярности и богатства заложена в нём изначально, и от неё невозможно избавиться. Единственное, что может сделать политик для её сдерживания, – направить в нужное русло. Например, когда он занимался творчеством и развивался в медийной сфере, которая явно ближе его характеру, он был позитивным, улыбчивым, харизматичным. Когда Зеленский занял пост главы государства, всё чаще он стал появляться в угрюмом настроении, а улыбка сменилась агрессией и странными нездоровыми повадками.

Опасность для президента Украины представляет то, что его «огонь» плывёт по воде, считает Айгуль Хуснутдинова. Скорее всего, в стрессовой ситуации боязнь потерять власть и эмоциональность приведут к тому, что он начнёт предпринимать необдуманные действия. В этом случае его огонь «потухнет», что приведёт к фатальному провалу.