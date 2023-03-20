Понедельник, 20 марта, 2023
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«СР — За правду» будет настаивать на смертной казни для террористов и убийц детей

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Партия «Справедливая Россия — За правду» будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Об этом РИА Новости заявил Сергей Миронов.

По словам лидера партии, социологические исследования показывают, что такое решение поддерживает 70% населения России. Статья, предусматривающая подобное наказание, в уголовном кодексе есть, на её использование введён мораторий.

Политик отметил, что в партии прекрасно понимают, возможность вынесения ошибочного решения. Чтобы этого избежать, необходима отсрочка исполнения приговора на год. Человека должны казнить после соответствующего решения Верховного суда, подтвердившего приговор суда первой инстанции.

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