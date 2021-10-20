В России зафиксирован значительный рост спроса на поездки на островные курорты в сравнении с 2019 годом. За три квартала 2021-го продажи туров на Мальдивы, Сейшелы, Кубу, а с августа и в Доминикану увеличились в разы, рассказали «Известиям» представители туротрасли.

Лидером по росту объема продаж туров на островные курорты за первые три квартала 2021 года, по сравнению с тем же периодом 2019 года, стали Мальдивы — реализация путевок туда увеличилась на 116%, зафиксировал агрегатор Level Trevel. По данным компании, спрос на поездки на Кубу стал выше на 32%, в Доминикану в III квартале — на 76%.

Увеличение популярности этих направлений подтвердили в Travelata. Там сообщили, что объемы продаж туров на Кубу выросли вдвое, на Мальдивы — в четыре раза. Доминикана открылась только в августе, но если сравнить август-сентябрь 2021-го с тем же периодом 2019 года, спрос вырос в 2,5 раза, добавили в компании.

По данным Tez Tour, за три квартала 2021-го островные направления вошли в десятку лидеров по объему продаж. В 2019 году они пользовались меньшим спросом и были во второй десятке. По данным туроператора, в 2021-м на Мальдивах отдохнули в 1,5 раза больше человек, чем в 2019-м. Это направление по объемам продаж путевок в этом году вышло на допандемийный уровень и даже превысило его, сказали в компании. На Сейшелы рост продаж туров составил 99%, добавили там.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Островов везение: спрос на туры на Мальдивы и в Доминикану вырос в разы