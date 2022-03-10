Спрос на персонал в Рязанской области растет быстрее, чем по стране в целом

В феврале 2022 года количество активных вакансий в Рязанской области выросло на 32% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. Активность работодателей в регионе выше, чем по стране в целом: по России количество вакансий увеличилось на 26% к прошлому году. Об этом сообщает hh.ru.

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По сравнению с январем 2022 года рынок труда также демонстрирует рост спроса на персонал: так, в Рязанской области в феврале было открыто на 10% больше вакансий, чем месяц назад, а по стране в целом – на 8% больше.

Год к году в регионе наиболее ощутимо вырос спрос на работников в профессиональных сферах), «Добыча сырья» (+332%), «Инсталляция и сервис» (+212%), «Начало карьеры, студенты» (+154%), «Строительство, недвижимость» (+127%), «Высший менеджмент» (+110%).

В то же время сократилось количество активных вакансий в профессиональных сферах «Государственная служба, некоммерческие организации» (-79%), «Страхование» (-5%), «Юристы» (-33%), «Банки» (-26%), «Автомобильный бизнес» (-23%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (-21%), «Безопасность» (-11%) и «Наука, образование» (-1%).

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Добавим, что наиболее востребованными у работодателей Рязанской области сегодня являются специалисты профессиональных сфер «Продажи» (35% от общего числа февральских вакансий), «Начало карьеры, студенты» (17%), «Рабочий персонал» (17%), «Производство» (13%) и «Строительство, недвижимость» (12%).