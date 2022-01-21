Спрос на нянь в Рязани за год вырос на 75%

В 2021 году у многих появилась возможность частично выходить на работу и учебные заведения. С постепенным возвращением привычного уклада жизни появилась и острая необходимость в тех, кто сможет присматривать за детьми, возить их в школу и забирать домой, пока родителей нет рядом.

Так, в Рязани спрос на нянь на Авито Услугах, сервисе №1 для мастеров и их клиентов, вырос на 75% год к году. Эксперты платформы выяснили, в каких городах за прошедший год к няням обращались чаще всего, где их услуги обошлись дороже, а где цены были наиболее демократичными.

В Рязани спрос вырос на 75%. Многие няни на Авито имеют высшее педагогическое, дефектологическое и психологическое образование, а также стаж работы в школах и детских садах. В зависимости от опыта работы и образования цена за один час работы будет сильно варьироваться. Также на цену влияет и место жительство няни — если она живет далеко, придется покрывать расходы на транспорт или бензин, но при помощи специального фильтра на платформе можно найти человека, проживающего с вами в одном районе или даже соседнем доме.

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Средняя цена за час работы няни в Рязани составляет 150 рублей в час. За дополнительную стоимость няня может не только посидеть с ребенком дома, но довести его до школы или на дополнительные занятия, а потом отвезти домой. А если родители хотят отследить перемещение ребенка, няня может отправлять им подробный фото- или видеоотчет.