Спрос на фрилансеров в Рязани за год увеличился на 152%

В Рязани за год спрос на фрилансеров вырос на 152%. Это следует из данных платформы Авито Услуги.

Кроме пиарщиков, маркетологов и дизайнеров в топ самых востребованных специальностей также вошли копирайтеры, SMM-менеджеры и специалисты по продвижению в Telegram.

В январе 2023 года в Рязани спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга, рекламы, PR и дизайна на Авито Услугах вырос на 152% по сравнению с прошлогодними показателями. Предложений от специалистов по городу стало больше на 27%.

Малый и средний бизнес, а также крупные российские компании всё активнее привлекают квалифицированные внештатные кадры на отдельные проекты. Эксперты Авито Услуг выяснили, какие исполнители оказались самыми востребованными.

Маркетинг, PR и продюсирование

Российские заказчики всё чаще привлекают специалистов в области маркетинга. Так, в Рязани в январе спрос на маркетологов вырос сразу в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

По России спрос на продюсеров вырос на 80%. В числе популярных услуг на фрилансе также услуги PR-специалистов — заинтересованность год к году возросла почти в 3 раза.

Продвижение в соцсетях

Спрос вырос и на услуги специалистов по продвижению в социальных сетях. В январе SMM-специалистов в Рязани искали на 275% чаще, чем в прошлом году. В число самых популярных запросов вошли услуги ведения соцсетей «под ключ» и рекламное продвижение. Сразу в 4 раза также по России вырос спрос на услуги специалистов по продвижению в Telegram.

Дизайн и разработка логотипов, создание сайтов

Значительно в Рязани вырос вырос на услуги дизайнеров — на 269% по сравнению с прошлым годом. Среди частых запросов — дизайн презентаций, баннеров, мерча, визиток, оформление различных объектов.

За услугами по созданию и продвижению сайтов частные заказчики и компании в Рязани обращались на 80% чаще, чем в прошлом году. А спрос на услуги помощников по разработке логотипов в городе вырос на 120%.