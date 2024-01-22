Понедельник, 22 января, 2024
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Спрятавший труп девушки у мусорного бака отправлял видео с телом друзьям

7info
Фото: СУ СК РФ по Воронежской области
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17-летнюю девушку, чье связанное тело обнаружили рядом с мусорными баками в Воронеже, убил её 28-летний парень, сообщает РЕН ТВ.

Труп нашли в сумке, лежавшей рядом с помойкой. На девушке была только майка, тело сложено пополам и связано верёвкой. На голове и на ногах были пакеты.

По данным источника, убийца отправил видео с мёртвой девушкой своим друзьям. Видео в мессенджерах мужчина разослал 19 января, само убийство совершено двумя днями ранее.

После получения страшных кадров один из знакомых убийцы обратился в полицию.

Известно, что перед расправой злоумышленник несколько дней не появлялся в интернете.

Преступника характеризуют как человека со странным и агрессивным поведением, отмечает РЕН ТВ. Об убитой девушке же известно, что она вела группу в соцсетях, куда выкладывала фото с наркотиками, алкоголем и сигаретами.

Пара часто ссорилась. Возможно, во время очередного конфликта и произошло убийство.

Подозреваемый пока не задержан. Убитая является жительницей города Новомосковск Тульской области.

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