Спрятавший труп девушки у мусорного бака отправлял видео с телом друзьям

17-летнюю девушку, чье связанное тело обнаружили рядом с мусорными баками в Воронеже, убил её 28-летний парень, сообщает РЕН ТВ.

Труп нашли в сумке, лежавшей рядом с помойкой. На девушке была только майка, тело сложено пополам и связано верёвкой. На голове и на ногах были пакеты.

По данным источника, убийца отправил видео с мёртвой девушкой своим друзьям. Видео в мессенджерах мужчина разослал 19 января, само убийство совершено двумя днями ранее.

После получения страшных кадров один из знакомых убийцы обратился в полицию.

Известно, что перед расправой злоумышленник несколько дней не появлялся в интернете.

Преступника характеризуют как человека со странным и агрессивным поведением, отмечает РЕН ТВ. Об убитой девушке же известно, что она вела группу в соцсетях, куда выкладывала фото с наркотиками, алкоголем и сигаретами.

Пара часто ссорилась. Возможно, во время очередного конфликта и произошло убийство.

Подозреваемый пока не задержан. Убитая является жительницей города Новомосковск Тульской области.