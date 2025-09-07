Воскресенье, 7 сентября, 2025
Справлявший нужду возле храма мигрант забросал камнями священника в Подмосковье

Алексей Самохин
В подмосковном Пушкине возле храма великомученицы Ирины произошел инцидент с участием мигрантов. Один из них справил нужду у ограды церкви, а на замечание настоятеля отреагировал агрессивно — начал бросать в него камни.

Как рассказал «МК» отец Александр, группа молодых людей, предположительно выходцев из Средней Азии, отмечала что-то в сквере рядом с храмом. Один из них решил справить нужду на ограду. Священник, живущий при храме из-за реставрации, сделал нарушителю замечание. В ответ мужчина начал швырять камни, один из которых попал в священнослужителя. К счастью, травм он не получил. 

Нарушителя пока не нашли.

Отец Александр отметил, что подобное в Пушкине происходит не впервые: ранее неизвестные славянской внешности обстреляли храм металлическими шариками.

Пострадавший священник ранее служил в Богоявленском соборе в Елохове, том самом, где крестили Пушкина.

