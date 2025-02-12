Спортзал для игровых видов спорта откроют в школе «Единство»

Спортивный зал для игровых видов спорта в этом году появится у специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Единство» в Рязани. Он будет располагаться на улице Радиозаводской. Об этом сообщает администрация города.

Сейчас в здании идёт капитальный ремонт, подрядчик выполняет кровельные работы. После того, как отремонтируют крышу и систему отопления, начнутся работы внутри здания. В спортзале будет большое помещение для занятий, раздевалки, душевые, а также помещения для тренеров и администратора.

Появление нового спортивного зала в непосредственной близости от центра города, позволит заниматься в нём детям, живущим в этом районе, а также в микрорайонах Кальное и Дашково-Песочня.