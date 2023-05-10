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Спортсмены Рязанской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях

7info

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области информирует об участии спортсменов региона на соревнованиях различного уровня.

Рязанские борцы стали призерами чемпионата России по спорту глухих, который прошел в Московской области. В турнире по греко-римской борьбе приняли участие 74 спортсмена из 25 регионов России. Серебряную медаль завоевал спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки, воспитанник спортшколы «Антей» Иван Неккоев. Бронзовая награда у Артема Митюнина (спортшкола «Антей»).

В Уфе завершилось Первенство России среди юниоров 18-20 лет по смешанному боевому единоборству (ММА). В своей весовой категории второй стала воспитанница спортивной школы «Евпатий Коловрат» Дарья Сидорова.

В рязанской Академии единоборств завершились межрегиональные соревнования по дзюдо, посвященные памяти сотрудников силовых ведомств, погибших при исполнении служебного долга. Турнир прошел при поддержке регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». В нем приняли участие более 200 спортсменов из различных регионов страны.

На стадионе «Спартак» состоялись финальные матчи областного турнира по футболу, посвященного памяти судьи региональной категории О. Антошкина. В результате упорной борьбы первое место заняла команда «Железный Дом», второе – «М-Рязань», третье – «РГРТУ». Также были определены лучшие игроки и бомбардир турнира.На трассе «Семёновская» 6 и 7 мая прошли соревнования открытого чемпионата области по автомобильному кроссу (II этап) «День Победы», посвященного памяти А. Н. Дадаева. Спортсмены из Рязанской, Свердловской и Московской областей и города Москвы соревновались в семи классах спортивных машин. На счету рязанцев 11 призовых мест.

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