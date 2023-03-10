Спортсмены Рязанской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях

Министерство физической культуры и спорта Рязанской области информирует об участии спортсменов региона в соревнованиях различного уровня.

Во Владимирской области прошли межрегиональные соревнования по вольной борьбе среди девочек имени бронзового призера Олимпийских игр Е.Б. Букиной. Спортсмены СШОР «Антей» достойно представили регион и завоевали 9 медалей: 2 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых.

Воспитанники рязанской спортшколы «Юпитер» и областной федерации тайского бокса-муайтай успешно выступили на Открытом ринге – турнире по тайскому боксу-муайтай. Соревнования собрали порядка 400 спортсменов из Рязанской, Владимирской, Московской, Смоленской и Тульской областей в возрасте от 6 до 13 лет. На счету рязанцев 9 золотых и 2 серебряные медали.

В городе Сасово стартовали Чемпионат и Первенство Мира по полиатлону в спортивной дисциплине троеборье с лыжной гонкой. В соревнованиях принимают участие более 80 спортсменов. В программе соревнований: силовая гимнастика, пулевая стрельба, лыжная гонка.