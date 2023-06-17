Спортсмен утонул в Волге во время соревнований по триатлону

В Самаре во время соревнований по триатлону утонул спортсмен из Екатеринбурга. Подробности инцидента сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По информации следователей, ЧП случилось утром 17 июня. Житель Екатеринбурга 1986 года рождения с баржи, стоявшей напротив Первомайского спуска, нырнул в Волгу и пропал.

Организаторы провели поисково-спасательные мероприятия, труп мужчины обнаружен. По предварительным данным, спортсмен утонул.

Следователи проводят проверку, по итогам примут процессуальное решение.