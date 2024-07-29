Спортивный фестиваль «Все сюда!» посетили Максим Орешкин и Михаил Дягтерев

Рязанскую область с рабочим визитом посетили заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации Максим Орешкин, министр спорта России Михаил Дегтярев, а также генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив» Светлана Чупшева. Вместе с губернатором Рязанской области Павлом Малковым они посетили несколько спортивных объектов в Рязани, в том числе новую площадку для активного отдыха и спорта на Лыбедском бульваре, где 28 июля прошел спортивный фестиваль «Все сюда!».

Гости познакомились с системой тестирования Футбольного клуба ЦСКА, где прошли уникальные матчи формата 3х3 на специально оборудованных надувных площадках. Это зрелище привлекло внимание как спортсменов, так и зрителей, укрепив статус региона как центр спортивных инноваций.

Параллельно гости изучили современные методики тестирования физической и технической подготовки молодых спортсменов. Инновационное оборудование, использующееся на тренировках, продемонстрировало, насколько важны современные технологии в развитии детского и юношеского спорта.

Максим Орешкин, Михаил Дегтярев и Павел Малков прогулялись по стадиону и пообщались с юными футболистами. Во время встречи гости поделились своими знаниями и опытом, а также провели показательное выступление, напомнив молодым спортсменам о важности мастерства и духа соревнования. Каждое касание мяча стало источником вдохновения и стимула для будущих чемпионов.

Губернатор отметил, что футбол – один из самых популярных видов спорта в Рязанской области. «Фестиваль даст дополнительный импульс для его развития. На футбольные просмотры в ЦСКА зарегистрировалось рекордное количество заявок. Отбор для талантливых детей – это потрясающий шанс. Приехали ребята со всей области, чтобы принять в нем участие. Уверен, многих из них ждет большое спортивное будущее. Большая благодарность клубу ЦСКА, Максиму Станиславовичу Орешкину и Минспорту России за поддержку этого проекта. Готовы в Рязанской области реализовывать все начинания и инициативы, которые создаются по поручению нашего Президента, развивать профессиональный и массовый спорт, необходимую инфраструктуру».