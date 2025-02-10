«Спящий пророк» предсказал ужасные события

Эдгара Кейси называли «спящим пророком», потому что он делал свои предсказания в состоянии транса. По легенде, его дар проявился после сотрясения мозга, которое ему случайно нанес отец. Считается, что точность его предсказаний достигала 90%, а многие из них сбываются даже спустя десятилетия, пишет 360.ru.

«Земля умрет»

С детства Кейси слышал голоса и мог входить в транс, в котором рассказывал о болезнях и способах их лечения. Помимо этого, он делал прогнозы как о судьбах отдельных людей, так и о будущем всего мира.

В 1925 году он предрек:

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«Америка поплатится за свою расточительность. Придет время, когда земля умрет и не будет давать плоды».

Некоторые сторонники Кейси считают, что это пророчество сбылось в 2008 году, когда мировую экономику потряс финансовый кризис, известный как «Черный вторник», вызвавший депрессию в США и Европе.

В 1930 году он сделал новое предсказание:

«Передышка будет недолгой. Затем — снова годы смерти. Но человечество переживет и это».

Фото: AI

Эти слова часто связывают с началом Второй мировой войны. Кроме того, его предсказание о «двух полюсах» трактуют как намек на распад Советского Союза в 1991 году.

Природные катастрофы

Кейси также предсказывал природные катаклизмы. В середине XX века он говорил о пробуждении вулканов на Гавайях и утверждал, что это приведет к затоплению Калифорнии:

«Огонь пожрет те берега. Затем они навсегда скроются под водой».

В январе 2025 года Калифорния пережила один из самых разрушительных пожаров в своей истории. Хотя Кейси ошибся с причиной, его сторонники считают, что он предвидел само стихийное бедствие.

Будущее и глобальные изменения

Одно из последних пророчеств Кейси выглядит по-настоящему апокалиптическим. Он говорил о «быстром таянии льдов», которое приведет к кардинальным изменениям географии мира.

«Америка пострадает первой, но у нее будет шанс спастись. Руку помощи ей протянет Россия, и к тому времени две страны наладят отношения».

Он также утверждал, что Россия (которую он называл «Сибирью») меньше других пострадает от глобального потепления. Правда, многим людям придется переселиться на север, чтобы выжить:

«Тем, кто жил в тепле, придется привыкать к более суровому климату Севера. Но выбора у них не будет».

После этих потрясений, по словам Кейси, Россия предложит миру «совершенно новое учение», которое станет основой для мирного сосуществования в изменившихся условиях.