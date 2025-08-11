Понедельник, 11 августа, 2025
«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Валерия Мединская
Hands with earth (Elements of this image furnished by NASA)

Далеко не каждый предсказатель может похвастаться точностью в указании дат предвосхищаемых им глобальных событий. Исключение – Эдгар Кейси. Этот американский провидец назвал точные даты мировых войн, увидел приход к власти Адольфа Гитлера и его падение. Удалось Кейси увидеть развал СССР.

Ряд прогнозов Эдгар Кейси оставил на XXI век. Они касаются Запада, Китая, но особое место в пророчествах занимает Россия. Что же увидел ясновидящий, который не ошибся в главных поворотах XX столетия?

«Спящий пророк» увидел главные события во сне

Не просто так Эдгар Кейси получил прозвище «спящий пророк». Свои предсказания он делал в состоянии транса, когда его сознание «засыпало», и импульсы начинали исходить из подсознательных глубин. От большинства предсказателей Кейси отличался «систематическим» подходом. За 43 года практики он провёл более 14 тысяч сеансов, до сегодняшних дней дошли их стенограммы.

Точность прогнозов «спящего пророка» поражала современников и продолжает удивлять его последователей. Кейси предсказал обвал фондового рынка 1929 года, указал точные даты начала Первой мировой и Второй мировой войн. 1991 год он назвал как год исчезновения Советского Союза. Более того, он предвосхищал падение Третьего рейха. Вот правда до окончания Второй мировой войны «спящий пророк» не дожил и не смог увидеть, как его пророчество сбывается.

Западную цивилизацию ожидает крах

Если рассмотреть прогнозы Эдгара Кейси на XXI век, можно заметить, что Западу он предрекал незавидную судьбу. На крупнейшие города США и Европы обрушатся мощнейшие катаклизмы. А толчком к череде бедствий станут события в южной части Тихого океана. Именно они запустят цепную реакцию катаклизмов по всей планете.

Кейси заявлял, что с лица Земли будут стёрты Лондон, Париж, Рим, Япония, Нью-Йорк, Калифорния. Катаклизмы приведут к затоплению одних территорий и поднятию морского дна в других. Как итог – на поверхности окажутся земли, которые миллионы лет находились под водой.

Исследователи-современники предполагают несколько сценариев такого развития событий. Первый — падение крупных астероидов, которое вызовет движение литосферных плит. Второй — использование мощного подводного ядерного оружия. Кейси не мог говорить о ядерных технологиях прямо, поскольку умер до Хиросимы, когда атом был известен лишь узкому кругу физиков.

Даже скептики не смогут возразить: опасные небесные тела всё чаще стали приближаться к Земле. Более того, в последнее время участились землетрясения и цунами.

Китай станет колыбелью христианства

Одно из самых спорных пророчеств Кейси касается Китая. В эпоху, когда эта страна была слабым и зависимым государством, американский ясновидящий говорил, что её ждёт небывалое духовное возрождение. И будет оно как раз-таки связано с распространением христианства.

«Спящий пророк» утверждал, что Китай и вовсе станет его колыбелью. Для современного Китая с его специфическим отношением к религии это звучит почти невероятно. Однако предсказатель был убеждён, что именно религиозное пробуждение станет катализатором китайского возрождения. Некоторые видят в предсказании метафору духовной трансформации китайского общества.

Российское возрождение

В своих пророчествах Эдгар Кейси отводил России уникальную роль. Он безошибочно предрёк крах коммунистического строя и развал Советского Союза к завершению девяностых годов. Однако последующие события, согласно его видениям, оказались ещё более удивительными.

Придёт время, и Россию будут воспринимать как опору для всего мира, утверждал провидец. По его словам, страна откроет эпоху «истинной свободы, где главной ценностью станет забота о других». Кейси также говорил о духовном возрождении и укреплении традиционных устоев.

Примечательно, что, согласно его прогнозам, Россия пострадает от природных катастроф гораздо меньше, чем государства Запада. Более того, после периода глобальных потрясений Западная Сибирь превратится в ключевой центр развития. Именно там, как чувствовал предсказатель, сосредоточится «особая сила».

Отдельное место в пророчествах занимал будущий правитель России. Этот человек, активно внедряя технические достижения, завоюет доверие народа. А завершение истории звучит как сюжет из легенды: «В конечном итоге он обретёт власть над миром». Таким образом, по версии Кейси, Россия станет ведущей державой планеты.

Наследие Эдгара Кейси продолжает интриговать. Его удивительно точные прогнозы прошлого века заставляют задуматься о предсказаниях, касающихся современности. Сойдутся ли они с реальностью — станет ясно позднее. Но уже сегодня заметно, что многие идеи, казавшиеся невероятными десятилетия назад, постепенно находят подтверждение.

