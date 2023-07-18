«Спящий пророк» Кейси из США взбудоражил пророчеством о судьбе России

Американский провидец Эдгар Кейси, которого за его пророческие сны называют «спящим пророком», оставил несколько пророчеств и судьбе России.

«Спящий пророк» обратил внимание: Россия станет лидером, который объединит весь мир. Наша страна добьётся прекращения всех мировых конфликтов, правда, для этого нужно приложить массу усилий. Также должно пройти определённое время.

Кейси также сказал, что на землю обрушится климатическая катастрофа. Из-за неё все прибрежные государства окажутся под водой.

— Западная Сибирь сможет принять в свои недра граждан тех стран, которые исчезнут с лица Земли, — говорится в сообщении.

Также американский пророк отметил: под воду уйдут» некоторые штаты США, в частности, Джорджия и Каролина.

Напомним, череду страшных стихийных бедствий также предсказала ясновидящая Инна Мишина. Провидица в своём сне увидела, как людей «затягивает в пасть огромного кита и смывает в море». Своё видение Мишина расшифровала как ураганы, которые, в первую очередь, обрушатся на США. Не исключено, что первой пострадает Флорида.

Ранее астролог назвала даты рождения людей, с кем может случиться трагедия на водоёме этим летом.