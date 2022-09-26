Списки не подпадающих под мобилизацию россиян уточняются

Российские отрасли и министерства уточняют списки не подпадающих под мобилизацию. Об этом пишет «Коммерсант».

Помимо тех, кто трудится в оборонке, первыми бронь от частичной мобилизации получат сотрудники сфер связи, IT, СМИ, а также организаций, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка. Об этом накануне объявило Министерство обороны.

За ними, как пишет «Коммерсант», в очередь на получение отсрочки встают авиадиспетчеры, пилоты и моряки. Также запросили бронь работники сферы электроники. О таком же намерении заявили объединения фармкомпаний.

Несколько крупных угольных предприятий оставили на рабочих местах около трети особо ценных работников, которые ранее получили повестки.

Что касается разработчиков игр, которые не получили бронь, то они спешно эвакуируют сотрудников из страны, выкупая целые чартерные рейсы.

По словам участников рынка, две трети сотрудников разработчиков игр — художники и дизайнеры, которые формально не являются IT-специалистами.