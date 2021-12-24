Спиридон Солнцеворот 25 декабря: традиции, приметы и что нельзя делать в праздник

25 декабря православная церковь вспоминает Спиридона Тримифунтского. Этот святой очень почитаем христианами, ему молятся для разрешения трудных жизненных ситуациях, в поисках истины. Также считается, что он помогает в учении.

В народе день памяти святого называют Спиридоном Солнцеворотом. Издавна наши предки заметили: в это время ночи начинают становиться короче, а дни – длиннее. На Спиридона солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз, поговаривали они.

Какие традиции существуют для этого дня? Что категорически нельзя и обязательно нужно сделать? К каким приметам нужно прислушаться?

Традиции и запреты 25 декабря

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Солнцеворот – это время обрядов и заговоров. Например, в эти дни пекли оладьи, обязательно постные из-за продолжающего Рождественского поста, и раздавали друзьям и знакомым. Они, символизирующие солнце, якобы, привлекают в дом человека тепло и свет.

Ещё одна традиция связана с домашними инструментами. Хозяйки втыкали 25 декабря в мешок с зерном вилы, а хозяева – оставляли на пороге амбара топор. Считалось, что обряд поможет добиться хорошего урожая летом.

Работать сегодня ни в коем случае нельзя. Все дела, связанные с тяжёлым физическим трудом, лучше оставить на другой день.

На Спиридона не стоит отправляться на охоту. Считается, что тот, кто ослушается этого запрета, либо замёрзнет в лесу, либо станет добычей диких животных.

Чтобы куры хорошо неслись, зерно им нужно насыпать правой рукой.

Народные приметы 25 декабря

Если солнце светит ярко, и на дворе морозно, – жди январь без снегопадов и метелей;

Сильные морозы на Спиридона повторятся на Рождество и Крещение;

Хмурая погода 25 декабря сулит непогожее начало года;