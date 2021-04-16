Специалисты РНПК рассказали студентам о раздельном сборе отходов и очистке сточных вод

РНПК во всемирный День экологических знаний провела урок для студентов Рязанского колледжа электроники.

Экологический урок специалисты нефтезавода посвятили процессам очистки сточных вод и раздельному сбору отходов. Занятие прошло в режиме онлайн.

Инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела Павел Панфёров представил студентам проект биологической реабилитации сточных вод предприятия. Учащиеся узнали, как происходит очистка, как работает установка, осуществляющая этот процесс, как совершенствуются механизмы очистки вод. По словам Павла, биологическая очистка сточных вод – это один из важнейших процессов деятельности человека. Внимание студентов он обратил на то, что техногенная нагрузка на природные объекты с каждым годом растёт. А это значит, что необходимо искать новые, более эффективных и экологичные механизмов очистки.

Размещение отходов в настоящее время является очень актуальной темой, так как в России полигоны практически полностью заполнены, — отметила ведущий специалист отдела охраны окружающей среды Елена Кондрахина. – Сегодня работа направлена на строительство сортировочных станций для извлечения из отходов полезных компонентов, поэтому важно производить раздельный сбор отходов.

По словам Елены, раздельный сбор мусора – это важный шаг к улучшению экологической обстановки и экономии энергоресурсов.

Отметим, что РНПК много лет сотрудничает с Рязанским колледжем электроники в рамках программы «Школа-вуз-предприятие». Студенты колледжа получают образование по направлениям «Переработка нефти и газа» и «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». Ежегодно до 20 выпускников становятся работниками нефтезавода.

Также РНПК заботится о состоянии окружающей среды. Предприятие реконструирует и модернизирует производство, проводит экологические акции, оказывает поддержку клубу «Хозяин Мещеры» и Окскому заповеднику. Сотрудники нефтезавода участвуют в субботниках, проводят со школьниками и студентами экопросветительскую работу. Благоустроить и очистить город они помогут и в этом году.

Неоднократно работу предприятия по охране окружающей среды высоко отмечали на региональном и федеральном уровнях.



