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Воскресенье, 31 октября, 2021
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Специалист Роспотребнадзора назвал условие продления коронавирусных ограничений

Александр Ильин
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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Замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал причину, из-за которой в России могут продлить ограничительные меры по ковиду. Об этом сообщают Известия.

По словам специалиста, если коэффициент распространения инфекции больше единицы, то «мы вступаем в достаточно напряженный период».

Ещё один важный критерий — наличие больничных коек и аппаратов ИВЛ.

Как отмечает Горелов, чтобы справиться с темпами распространения коронавируса, необходимо достичь 80% коллективного иммунитета.

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