Специалист Роспотребнадзора назвал условие продления коронавирусных ограничений

Замруководителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал причину, из-за которой в России могут продлить ограничительные меры по ковиду. Об этом сообщают Известия.

По словам специалиста, если коэффициент распространения инфекции больше единицы, то «мы вступаем в достаточно напряженный период».

Ещё один важный критерий — наличие больничных коек и аппаратов ИВЛ.

Как отмечает Горелов, чтобы справиться с темпами распространения коронавируса, необходимо достичь 80% коллективного иммунитета.