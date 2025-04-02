В субботу, 5 апреля, на НТВ состоится премьера специального выпуска шоу «Звёзды» — «Камызяки» (18+), созданного Medium Quality Production.

Один из самых популярных юмористических коллективов страны подготовил новые номера, приглашённых гостей и весёлые истории о семье Магрипы Харипулавны. Зрителей ждёт яркое и смешное шоу!

Команда «Камызяки» появилась в 2009 году в городе Камызяк (Астраханская область) и сразу завоевала любовь зрителей благодаря искромётному юмору и отличным номерам.

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Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов — неизменные лидеры коллектива — снова выйдут на сцену шоу «Звёзды», чтобы вместе с командой представить новые забавные миниатюры.

О шоу «Звёзды»

«Звёзды» — это юмористическое шоу телеканала НТВ и VK Видео. В первом сезоне проекта за звание самой смешной звезды России боролись 10 звёзд — Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Алексей Чумаков, Александр Ревва, Филипп Киркоров, Денис Дорохов, Мигель, Джиган, Марина Федункив и Азамат Мусагалиев, который также выступал и в роли ведущего проекта.

Победителем сезона стал Денис Дорохов и его команда «Регионы». Они подтвердили свой статус в спецвыпуске «Звёзды. Новогодний кубок».