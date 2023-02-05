Специалисты в сфере соцзащиты из Рязани и Пскова прибудут в Херсонскую область

В министерстве труда и социальной политики Херсонской области будут работать специалисты в области охраны труда и соцзащиты населения из регионов-кураторов, в том числе из Рязани и Пскова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на и.о. главы регионального ведомства Аллу Бархатнову.

Командировочные прибудут в Херсонскую область на следующей неделе. Люди из регионов-кураторов по восстановлению территорий приезжают, в частности, из Крыма и Краснодарского края.

Алла Бархатнова: «Это люди высоких квалификаций, это люди профильных министерств и ведомств. На наше министерство мы также сделали заявку в Псков и Рязань. И к нам уже на следующей неделе приедут 15 специалистов в области соцзащиты населения, охраны и оплаты труда»

Кадров в Херсонской области не хватает почти во всех сферах, особенно остро – в строительстве и медицине. В самом министерстве труда и соцполитики сейчас работают 53 человека, а по штатному расписанию сотрудников должно быть 256. Как пояснила Бархатнова, многие жители уехали во время первой волны эвакуации.

Помогают решить проблемы с кадрами и шефы-регионы Херсонской области, направляющие специалистов.