Воскресенье, 5 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Специалисты в сфере соцзащиты из Рязани и Пскова прибудут в Херсонскую область

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В министерстве труда и социальной политики Херсонской области будут работать специалисты в области охраны труда и соцзащиты населения из регионов-кураторов, в том числе из Рязани и Пскова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на и.о. главы регионального ведомства Аллу Бархатнову.

Командировочные прибудут в Херсонскую область на следующей неделе. Люди из регионов-кураторов по восстановлению территорий приезжают, в частности, из Крыма и Краснодарского края.

Алла Бархатнова: «Это люди высоких квалификаций, это люди профильных министерств и ведомств. На наше министерство мы также сделали заявку в Псков и Рязань. И к нам уже на следующей неделе приедут 15 специалистов в области соцзащиты населения, охраны и оплаты труда»

Кадров в Херсонской области не хватает почти во всех сферах, особенно остро – в строительстве и медицине. В самом министерстве труда и соцполитики сейчас работают 53 человека, а по штатному расписанию сотрудников должно быть 256. Как пояснила Бархатнова, многие жители уехали во время первой волны эвакуации.

Помогают решить проблемы с кадрами и шефы-регионы Херсонской области, направляющие специалистов.

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