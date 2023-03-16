Специалисты рязанского Соцфонда собрали гуманитарную помощь бойцам СВО

Специалисты ОСФР по Рязанской области собрали гуманитарную помощь для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Участие в акции приняли более 500 специалистов регионального Отделения Социального фонда.

Сбор гуманитарной помощи был организован Молодежным советом ОСФР по Рязанской области. Вместе сотрудники собрали более 400 килограммов продуктов длительного хранения: крупу, макароны, сгущенку, сладости, масло, сахар. Кроме того, бойцам были собраны и переданы стельки, шерстяные носки, строительные перчатки и термобелье.

Всего специалисты отправили 18 коробок с гуманитарной помощью в Отделение Народного фронта «Все для Победы!».