Четверг, 16 марта, 2023
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Специалисты рязанского Соцфонда собрали гуманитарную помощь бойцам СВО

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Специалисты ОСФР по Рязанской области собрали гуманитарную помощь для бойцов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Участие в акции приняли более 500 специалистов регионального Отделения Социального фонда.

Сбор гуманитарной помощи был организован Молодежным советом ОСФР по Рязанской области. Вместе сотрудники собрали более 400 килограммов продуктов длительного хранения: крупу, макароны, сгущенку, сладости, масло, сахар. Кроме того, бойцам были собраны и переданы стельки, шерстяные носки, строительные перчатки и термобелье.

Всего специалисты отправили 18 коробок с гуманитарной помощью в Отделение Народного фронта «Все для Победы!».

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