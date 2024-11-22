Специалисты «Рязаньэнерго» рассказали, куда обратиться в случае нарушения электроснабжения из-за погоды

Энергетики «Рязаньэнерго» с 21 ноября работают в особом режиме из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 27 м/с. Технологические нарушения, случившиеся из-за ухудшения погодных условий, устраняют 70 бригады энергетиков: 230 специалистов и 82 единицы спецтехники .

В распоряжении энергетиков находятся 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,78 МВт, которые могут быть использованы в случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect

2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).