Воскресенье, 31 декабря, 2023
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Специалисты «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

7info
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По прогнозам Гидрометцентра, в ночь с 31 декабря на 1 января на территории Рязанской области будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления – усиление ветра с порывами до 17 м/с. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовятся 67 бригад, 266 специалистов и 90 единиц техники.

Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,78 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Для населения работает бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220, по которой можно сообщить о нарушениях

электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию по вышеуказанному телефону или МЧС.

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