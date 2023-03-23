Специалисты РЦК приняли участие в Международном Форуме труда в Санкт-Петербурге

Специалисты Регионального центра компетенций Рязанской области приняли участие в конференции региональных центров компетенций в рамках VII Международного Форума труда в Санкт-Петербурге. На конференции эксперты обсудили опыт оптимизации производственных процессов в рамках нацпроекта «Производительность труда», развитие систем преемственности бережливого производства и формирование образцов предприятий в процессе реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Дискуссия была направлена на обмен навыками, выработанными в ходе работы в регионах, и решение актуальных вопросов по этому направлению.

Руководитель Регионального центра компетенций Рязанской области Павел Крутов поделился опытом интеграции с различными структурами в целях повышения эффективности работы компаний-участников национального проекта, в том числе с АНО «Цифровой регион» и Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов. Заместитель руководителя РЦК Кристина Першина рассказала о методах вовлечения персонала как главного драйвера изменений в процесс внедрения улучшений.

Санкт-Петербургский форум труда — крупнейшая в Евразии дискуссионная площадка в сфере трудовых отношений, где рассматривается широкий спектр вопросов рынка и экономики труда, идет обмен лучшими HR-практиками и методиками, обсуждаются модернизация государственной Службы занятости и формировании общего рынка труда стран СНГ. Форум объединяет представителей профессионального сообщества, власти, бизнеса, образования, профсоюзов.