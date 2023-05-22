В сильную жару с повышенным потоотделением может не справляться даже дезодорант. Чтобы чувствовать себя комфортно и меньше потеть, специалисты советуют скорректировать некоторые привычки и следовать ряду правил. Их перечислило издание ОСН.

Потоотделение усиливается из-за употребления сладких газированных напитков. В жару стоит избегать их, а также отказаться от напитков с кофеином. Кофеин стимулирует надпочечники и заставляет потеть подмышки, ладони и стопы ног.

Усилить потоотделение может также большое количество простой воды. Но пить простую воду всё же нужно. Чтобы сильно не потеть, делать это нужно небольшими глотками на протяжении дня.

В жару лучше не носить синтетические ткани, а также чаще принимать душ, не менее двух раз в день, это предотвратит развитие бактерий на коже. Специалисты советуют не забывать о дезодорантах. Но носить их нужно на сухую и чистую кожу.