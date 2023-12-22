Пятница, 22 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

Специалисты предложили запретить продажу алкоголя в Новый год

7info 2
Изображение от Freepik
spot_img

Врачи и юристы предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники.

Юрист Алла Георгиева подчеркнула, что каждое третье преступление в России совершается под воздействием алкоголя, каждое шестое — пьяным подростком. Праздничные дни становятся самыми напряженными для сотрудников МЧС, медиков и полиции.

Для изменения ситуации следует запретить продажу алкоголя в новогодние праздники, отметила юрист. С предложением согласилась и врач-терапевт Анастасия Курова.

«Согласно статистике, Новый год — самый алкоголизированный праздник. При этом в новогодние праздники сильно возрастает смертность от алкоголя», — рассказала врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По мнению Куровой, это поможет и в воспитании подрастающего поколения: когда ребенок видит, как взрослый выпивает, он начинает воспринимать это как социальную норму. Отсутствие алкоголя на праздники поможет снизить уровень подросткового алкоголизма.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах