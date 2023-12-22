Специалисты предложили запретить продажу алкоголя в Новый год

Врачи и юристы предложили запретить продажу алкоголя в новогодние праздники.

Юрист Алла Георгиева подчеркнула, что каждое третье преступление в России совершается под воздействием алкоголя, каждое шестое — пьяным подростком. Праздничные дни становятся самыми напряженными для сотрудников МЧС, медиков и полиции.

Для изменения ситуации следует запретить продажу алкоголя в новогодние праздники, отметила юрист. С предложением согласилась и врач-терапевт Анастасия Курова.

«Согласно статистике, Новый год — самый алкоголизированный праздник. При этом в новогодние праздники сильно возрастает смертность от алкоголя», — рассказала врач в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По мнению Куровой, это поможет и в воспитании подрастающего поколения: когда ребенок видит, как взрослый выпивает, он начинает воспринимать это как социальную норму. Отсутствие алкоголя на праздники поможет снизить уровень подросткового алкоголизма.