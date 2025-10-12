Воскресенье, 12 октября, 2025
Специалисты погрузили 671 сваю в рамках строительства моста через Оку

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Рязанской области продолжается строительство мостового перехода через реку Ока.

Одним из приоритетных направлений является погружение свай, необходимое для надежного фундамента будущего сооружения. Всего проектом предусмотрено погружение 1478 призматических и устройство 200 буронабивных свай. На сегодняшний день специалисты погрузили 671 сваю, а также возвели 28 буронабивных столбов.

Основная часть работ развернулась на правом берегу Оки близ села Дядьково. Здесь погружена большая часть свай, а также выполняются работы по возведению основной дороги. На левом берегу реки Оки рядом с селом Дубровичи ведется сооружение путепровода, основание которого уже выполнено. Параллельно с текущими работами по погружению свай на обоих берегах ведутся дополнительные мероприятия. Подрядчик занимается устройством временных дорог и укладкой плит.

Также продолжаются работы по возведению моста через ручей Быстрец. Здесь специалисты сосредоточены на возведении опорных конструкций.

