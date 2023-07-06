Специалисты оценили вред лесам Рязанской области от непарного шелкопряда

Специалисты регионального Центра защиты леса Рослесозащиты оценили степень поедания древостоев непарным шелкопрядом в Рязанской области. Об этом рассказывается на странице ведомства ВКонтакте.

По информации экспертов, очаг распространения насекомых находится на территории региона с 2021 года. Сейчас гусеницы заканчивают питание, начинают окукливаться.

Вредитель предпочитает питаться листвой дубов, берёз, осин, различных видов ив. В 2023 году наблюдается пик численности непарного шелкопряда в Мещёре.

— Полностью объедены лиственные древостои в окрестностях районного центра Спас-Клепики, Тумы, Шехмино, — говорится в сообщении Рослесозащиты.

От гусениц пострадала рязанская Солотча.

Из-за последствий лесных пожаров, лиственных деревьев для гусениц не хватает, шелкопряд вынужден питаться травостоем, хвойными деревьями. Набрать необходимые для развития вещества из такой еды шелкопряд не может, популяция ослабевает.

Специалисты считают, что на деревьях скоро вновь появится листва, лиственные древостои готовы переносить однократное объедание без видимых последствий. Потеря хвои для хвойных деревьев опаснее.